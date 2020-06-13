Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения Ефремова

Семья Сергея Захарова, ставшего жертвой аварии на Смоленской площади в центре Москвы, не приняла извинения актера Михаила Ефремова, по вине которого случилась трагедия. Об этом рассказал адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

Он рассказал, что связался с братом Сергея Валерием Захаровым и его женой после публикации видеообращения актера, они уже слышали извинения Ефремова, но сочли их запоздалыми, так что де-факто извинения семьей не приняты.

"Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - процитировал брата покойного Александр Добровинский, пишет ТАСС.

По словам адвоката, представители семьи намерены дойти до конца, чтобы добиться справедливого решения суда.