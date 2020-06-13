Коронавирус резко сократил число браков и разводов в России

Количество разводов в России в апреле на фоне пандемии COVID-19 уменьшилось в годовом выражении на 74,4%, браков - на 40,5%, об этом говорят данные Росстата.

Так, в апреле 2020 года было зарегистрировано 33 787 браков, годом ранее - 56 818. Число разводов в апреле нынешнего года достигло 13 783, за аналогичный период 2019 года их произошло 53 740.

"Браки и разводы - их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то соответственно, брак или развод тоже не оформлены. Поэтому статистика по бракам и разводам есть в полном объеме", - приводит слова главы Росстата Павла Малкова РИА Новости.

Он уточнил, что из регионов РФ меньше всего свадеб в апреле было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии - лишь 4,3% от показателя прошлого года. Зато Курская, Пензенская, Липецкая и Воронежская области, а также Чувашия показали рост количества браков.

"В целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов", - уточнил Малков.