Кадыров назвал примерные сроки обсуждения снятия ограничений в Чечне

Возможность очередного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, в Чечне будет обсуждаться после 20 июня. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Провел заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Обстановка в регионе контролируемая, стабильная. После 20 июня рассмотрим вопрос очередного снятия действующих ограничений", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, в Чечне с 1 июня стартовал второй этап отмены ограничений, введенных из-за COVID-19: открылись салоны красоты, стоматологические клиники, жителям региона разрешили гулять в радиусе 500 м от дома.

По последним сведениям Минздрава, в Чечне зафиксирован 1441 случай заражения коронавирусом, из них вылечился 1121 пациент, 17 человек скончались.