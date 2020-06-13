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Хабиб Нурмагомедов напомнил, как победил Макгрегора (ВИДЕО)

Хабиб Нурмагомедов напомнил, как победил Макгрегора (ВИДЕО)

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором напомнил о своей победе над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

"If you don’t know (в переводе - если вы не знаете) ....Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает", - подписал ролик боец.

Напомним, 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.

 
 
 
 
 
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Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 12 Июн 2020 в 5:04 PDT

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Вестник Кавказа

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