Хабиб Нурмагомедов напомнил, как победил Макгрегора (ВИДЕО)

Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором напомнил о своей победе над ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года.

"If you don’t know (в переводе - если вы не знаете) ....Не говорите слишком много. Люди или делают или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает", - подписал ролик боец.

Напомним, 31-летний Конор неоднократно заявлял, что желает провести реванш, однако Хабиб всякий раз отвечал, что в таком поединке не будет спортивного интереса.