Казахстанские десантники прилетели в Россию для участия в параде Победы

Парадный расчет военнослужащих Десантно-штурмовых войск ВС Казахстана, во главе с замглавнокомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке генерал-майором Даулетом Оспановым, прибыл в РФ, где примет участие в военном параде, посвященном 75-летию Великой Победы. Такое сообщение опубликовано на сайте Минобороны РК.

В нем говорится, что накануне самолет с участниками парада совершил посадку на военном аэродроме "Чкаловский" вблизи Москвы.

Во время подготовки военнослужащие будут жить в военном санатории "Звенигородский", причем для обеспечения безопасности здоровья участникам парада запрещается покидать его территорию, кроме как для тренировок, чтобы не допустить контактов с населением.

Перед отъездом казахстанские военные сдали ПЦР-тесты на коронавирус, в дальнейшем ПЦР-тесты на COVID-19 участники парада будут сдавать каждые три дня.

Подготовка будет вестись при строгом соблюдении карантинных мер, а также с выполнением ряда профилактических и противоэпидемических мероприятий. Речь идет о медосмотре дважды в сутки, санобработке и проветривании помещений, обеспечении военнослужащих средствами индивидуальной защиты.

Тренировки будут проводиться на парадной площадке подмосковного полигона "Алабино", первая тренировка казахстанских военнослужащих в общем составе парадных расчетов назначена на понедельник 15 июня.