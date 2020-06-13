Психологи рассказали, как безболезненно выйти из самоизоляции

Специалисты Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России рассказали, как стоит возвращаться к нормальной жизни после длительного режима самоизоляции.

Психологи отмечают, что возвращение из изоляции несет в себе определенные риски для психологического благополучия. "Важно понимать, что снятие режима изоляции - это постепенный и последовательный процесс, который не завершится одним днем. Также стоит учитывать, что период самоизоляции не является "паузой" для вашей жизни и жизни окружающих, поэтому выход не будет возвращением в ситуацию "до". При этих условиях возникает необходимость адаптироваться к изменившимся условиям заново", - говорится в рекомендациях ЦЭПП.

По словам психологов, в первую очередь стоит заранее планировать свои действия. Такой план может помочь вернуть ощущение предсказуемости событий, контроля и благодаря этому способствовать улучшению психологического состояния, уточнили в ЦЭПП.

Также рекомендуется составлять план на весь день - это поможет структурировать время и вернуть ощущение контроля. Когда же ситуация станет стабильнее, можно строить планы на более продолжительный период, например, на неделю, поясняют психологи.

Помимо этого, следует обязательно обсудить и согласовать план своих действий с близкими. Возможности и темп выхода из изоляции могут быть разными даже для членов одной семьи в зависимости от возраста, состояния здоровья и рода занятий. "Не торопитесь, будьте последовательны, не стройте невыполнимых планов. Планы должны соответствовать реальным возможностям; помните, что под влиянием внешних обстоятельств даже хорошо продуманный план может измениться. Будьте готовы корректировать план под влиянием меняющейся ситуации", - подытожили психологи ЦЭПП.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались. В России выявлено 520 129 случаев заражения Covid-19.