Украина обновила рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом

В Украине установлен новый рекорд распространения коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Так, за минувшие сутки заболевание выявили у 753 человек. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 30 506.

По данным СНБО, в настоящий момент в стране насчитывается 15 650 человек, являющихся носителями нового коронавируса, что на 334 больше, чем сутками ранее, передает ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались.