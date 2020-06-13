Биолог назвала скрытые симптомы коронавируса

Профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова рассказала о скрытых симптомах коронавируса Covid-19.

По ее словам, ими являются сокращение объема легких и ухудшение функции почек.

При этом биолог отметила, что в основном бессимптомники - это молодежь, и они не попадают во внимание врачей. "Они могут попасть к врачам по другому поводу. Например, нужно было проверить поджелудочную железу и ему сделали компьютерную томографию, а оказалось, что у человека поражение легких. Это все можно было бы установить и без томографии, если с помощью стереометрии контролировать размер легких. Если он стал уменьшаться, то, возможно, речь идет о коронавирусе", - поведала Баранова в интервью РИА Новости.

Биолог также подчеркнула, что заболевший коронавирусом может не заметить и снижения функции почек. Определить это можно, если сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию, уточнила она.

Помимо этого, она обратила внимание на то, что ряд научных работ описывал бессимптомное течение заболевания у беременных, однако после родов, когда плаценту брали на анализ, выяснялось, что она поражена заболеванием. "У человека такая плацента, что там троих можно выносить, с запасом сделана, но тем не менее организм беременной перенес заболевание. Ее нельзя назвать бессимптомным носителем, скорее это человек с невыявленными симптомами", - заметила Баранова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались. В России выявлено 520 129 случаев заражения Covid-19.