Украина откроет границу с Крымом

С 15 июня Украина открывает аэропорты страны для иностранцев и пункты пропуска на границе с Крымом. Об этом говорится в постановлении, принятом 12 июня на внеочередном заседании правительства страны.

По словам министра инфраструктуры страны Владислава Криклия, правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением коронавируса Covid-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней, пишут "Известия".

Также было решено с 15 июня открыть пункты пропуска на границе с Крымом. В тексте документа подчеркивается, что в пунктах появятся места для проведения медицинского осмотра. Кроме того, всех, кто прибудет с Крымского полуострова, будут отправлять на самоизоляцию.

Напомним, на границах Украины и Крыма расположены три украинских КПВВ - "Чангар", "Каланчак", "Чаплынка" и российские пункты пропуска - "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". Украина временно закрыла границы с Крымом из-за коронавируса в середине марта. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 31 177 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 14 489 человек, умерли - 890.