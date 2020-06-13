Костя Цзю назвал главную слабость Хабиба Нурмагомедова

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился своим мнением о том, в чем нужно прибавить действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибу Нурмагомедову.

Он подчеркнул, что Хабибу стоит улучшить ударную технику. "Это уникальнейший, классный спортсмен. То, что он делает - это очень здорово. Ему бы поднять ручки - и вообще будет классно", - цитирует Костю Дзю "Спорт-Экспресс".

Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. Следующим соперником бойца станет временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи, который победил Тони Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 9 на 10 мая. Как ожидается, бой между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет в сентябре в Абу-Даби.