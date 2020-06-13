Во Владикавказе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

Накануне во Владикавказе произошло ДТП с участием автомобилей KIA и Nissan, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в МЧС Северной Осетии.

Авария случилась напротив ома №26 по улице Цаликова. Согласно предварительной информации, виновником происшествия стал водитель Nissan, который не уступил дорогу второй иномарке.

В МВД отметили, что в результате аварии получили травмы водитель и пассажир KIA, их доставили в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр города Беслан, передает "Регион Online".