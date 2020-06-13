В Казани введен режим ЧС после взрыва на газораспределительной станции

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на кустовой базе ООО "Газпром сжиженный газ". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Накануне в наземном газохранилище в Казани прогремел взрыв в здании операторной, после чего загорелась емкость со сжиженным газом. Факел на месте пожара достигал 50 м в высоту. Операторная обрушилась. По данным Минздрава Татарстана, погиб один человек, еще двое пострадали. Обоих пострадавших госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.

Горение происходило в резервуаре второй группы объемом 170 куб метров. Существовала угроза распространения огня на соседние резервуары. В тушении пожара, которому был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных, участвовали 199 человек и 58 единиц техники. Сегодня утром пожар был локализован. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, передает ТАСС.

Как отмечается, возгорание и последующий взрыв произошел на Казанской кустовой базе предприятия при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.