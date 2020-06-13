В Санкт-Петербурге смягчают ограничения по коронавирусу

С 15 июня в Санкт-Петербурге возобновят работу ряд предприятия по оказанию бытовых услуг. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

Так, вновь начнут вновь действовать специализированные объекты розничной торговли мебелью, кроме находящихся в ТЦ, библиотеки, архивы, рекрутинговые агентства, риэлтерские организации, парикмахерские (за исключением оказания косметических услуг), бани, фотомастерские и др.

При этом указанные субъекты до начала деятельности должны обеспечить стандарт безопасности, разработанный для их вида деятельности в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Кроме того, с 15 июня в полном объеме восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.