Голикова рассказала, когда в России был пик заболеваемости Covid-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила на брифинге в правительстве, что пик заболеваемости коронавирусом Covid-19 пришелся в стране на 11 мая, когда был осуществлен выход из нерабочих дней.

"Сегодня уже можно сказать, что начиная с 17 марта, то есть когда, по сути, эпидемия в России начала развиваться, тестирование или количество ПЦР-исследований увеличилось в 139 раз. А с даты, которая считается пиком, 11 мая 2020 года, ПЦР-тестирование увеличилось в 5,6 раза", - приводит ее слова ТАСС.

Вице-премьер также подчеркнула, что сегодня ежесуточный прирост в 16 раз меньше, чем в конце марта. "Это очень серьезный показатель, сегодня это 1,7-1,8% в среднем по России", - сказала Голикова.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались. В России выявлено 520 129 случаев заражения Covid-19.