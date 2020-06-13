Михаил Ефремов выступил с видеообращением к людям (ВИДЕО)

Актер Михаил Ефремов, устроивший в Москве смертельное ДТП 8 июня, записал "видеообращение к людям".

В ролике, размещенном на YouTube-канале "Гражданин поэт", артист попросил прощения у семьи погибшего в аварии Сергея Захарова, пообещав помочь родственникам водителя "всеми средствами", если "примут и поймут".

"Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", - сказал Ефремов.

По его словам, "непростительно" садиться за руль в пьяном виде, из-за чего гибнет невинный человек. Актер также отметил, что заявил, что не знает, как жить дальше.

"Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава Богу, мама моя не увидела. Это не кино, назад уже ничего не перемотаешь. Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", - заключил артист.