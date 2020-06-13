В UFC опровергли отказ Макгрегора заменить Нурмагомедова в бою Фергюсоном

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт опроверг информацию о том, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор отказался заменить Хабиба Нурмагомедова в поединке с Тони Фергюсоном.

"Конор никогда не отказывался от боя в последнюю минуту. Он сказал нам задолго до поединка, что не станет участвовать, и мы никогда не просили его снова", - сказал Уайт на пресс-конференции в преддверии турнира UFCVEGAS2.

По словам президента UFC, он разговаривал с Макгрегором о возможной замене, но Конор подумал и сказал, что он не боец для замены. "Никто не будет смотреть на него как на бойца, который сидит на скамейке запасных. Он сказал, что не собирается участвовать в таком поединке. Мы никогда не просили Конора принять бой", - приводит слова Уайта Чемпионат.com.

Напомним, 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке должен был состояться бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 1 апреля Нурмагомедов заявил, что вынужден отказаться от боя, поскольку не может покинуть территорию России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса. Его заменили на Гэтжи. В ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) Гэтжи одолел Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком весе. Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде.