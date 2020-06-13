Ссора двух жителей Махачкалы закончилась поножовщиной

Житель Махачкалы подозревается в нанесении ножевого ранения своему знакомому. Об этом сообщили в МВД по Дагестану.

Согласно предварительным данным, в ночь с 10 на 11 июня между двумя молодыми местными жителями на улице Бейбулатова произошел конфликт, закончившийся поножовщиной.

По словам очевидцев, 27-летний горожанин достал нож и ударил им 26-летнего оппонента в живот. В итоге пострадавшего доставили в больницу, а подозреваемого - в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира и изъяли у него нож.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения, передает "Регион Online".