Антитела к коронавирусу выявили почти у трети медиков в Москве

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что по результатам обследования в медицинских организациях Москвы антитела к коронавирусу Covid-19 есть у 32,4% медиков.

"На первом этапе было обследовано 15,5 тыс медиков в 60 учреждениях. Выявлено при первичном обследовании 16,5% наличия антител", - поведала она.

Также вице-премьер подчеркнула, что затем, как положено по протоколу, было сделано повторное исследование на антитела. По словам Голиковой, они были выявлены у 32,4% медиков, при этом у 21% из них - повторно, у 11,4% - первично.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались. В России выявлено 520 129 случаев заражения Covid-19.