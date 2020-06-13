Россиян освободили от справок

Россиянам больше не потребуется предоставлять справки для получения социальной поддержки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте правительства.

"Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованном на сайте правительства.

Там же подчеркивается, что задачу сделать получение соцпомощи простым и доступным поставил правительству президент страны Владимир Путин.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия. В том числе это касается поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет.

"Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС", - сказано в сообщении.