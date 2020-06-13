Ветер повалил в Москве более 40 деревьев

В Москве за минувшие сутки из-за непогоды рухнули 42 дерева. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, больше всего случаев зафиксировано в Восточном и Северо-Западном административных округах. "Подтоплений не допущено. Пострадавших нет. Городскими службами были оперативно приняты меры по ликвидации последствий непогоды", - цитирует Бирюкова ТАСС.

По словам заммэра, в работах участвовали 155 сотрудников Комплекса городского хозяйства и свыше 50 единиц различной коммунальной техники.

Напомним, ранее в Москве и Московской области был объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение действует с 01:00 13 июня до 21:00 14 июня.