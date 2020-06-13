В России выявили 8,7 тыс новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 84 регионах России зарегистрировано 8985 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
При этом у 2970 человек (34,1%) не было клинических проявлений болезни.
Таким образом, с начала эпидемии во всех 85 российских регионах выявлено 520 129 случаев заражения коронавирусом. Из них побороли болезнь 274 641 человек, умерли - 6829.
В Москве число больных Covid-19 за день выросло на 1493, в Подмосковье - на 725, в Санкт-Петербурге - на 262. Также более 200 новых случаев зафиксировано в Свердловской области (245), Воронежской (228) и Нижегородской (218).
Среди регионов Северного Кавказа антилидером остается Дагестан - плюс 96 инфицированных за сутки. Далее следуют Карачаево-Черкесия - 89, Ставропольский край - 85, Кабардино-Балкария - 81, Ингушетия - 40, Северная Осетия - 36, Чечня - 23.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались.
Вестник Кавказа
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