В России выявили 8,7 тыс новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 84 регионах России зарегистрировано 8985 случаев заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

При этом у 2970 человек (34,1%) не было клинических проявлений болезни.

Таким образом, с начала эпидемии во всех 85 российских регионах выявлено 520 129 случаев заражения коронавирусом. Из них побороли болезнь 274 641 человек, умерли - 6829.

В Москве число больных Covid-19 за день выросло на 1493, в Подмосковье - на 725, в Санкт-Петербурге - на 262. Также более 200 новых случаев зафиксировано в Свердловской области (245), Воронежской (228) и Нижегородской (218).

Среди регионов Северного Кавказа антилидером остается Дагестан - плюс 96 инфицированных за сутки. Далее следуют Карачаево-Черкесия - 89, Ставропольский край - 85, Кабардино-Балкария - 81, Ингушетия - 40, Северная Осетия - 36, Чечня - 23.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались.