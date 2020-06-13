На параде Победы в Ставрополе покажут квадроциклы спецназа ЮВО

Спецназовцы Южного военного округа (ЮВО) в Ставрополе впервые проедут на параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на квадроциклах АМ-1. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"На военном параде в Ставрополе 24 июня в единой механизированной колонне впервые пройдут четыре мотовездехода АМ-1, которые применяются в войсках специального назначения ЮВО. Экипаж мотовездеходов АМ-1 представят военнослужащие воинской части спецназа в Ставрополе", - говорится в сообщении.

Коробка АМ-1 будет замыкать механизированную колонну на параде Победы в Ставрополе. Также в День Победы по площади Ленина проедут бронированные бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", реактивные системы залпового огня "Град-М" и "Ураган", артиллерийские установки Мста-Б, бронетранспортеры БТР-82, зенитные установки ЗУ-23 на базе автомобиля КамАЗ, комплекс связи "Редут", а также ОТРК "Искандер". Всего в механизированной колонне будет около 50 единиц вооружения и военной техники, передает "Интерфакс-Юг".

Также в военных парадах спланирован демонстрационный пролет около 120 воздушных судов, добавили в пресс-службе ЮВО.