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Путин поздравил Трегулову с днем рождения

Путин поздравил Трегулову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения гендиректора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову и отметил ее исключительную компетентность и творческий труд, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Исключительная компетентность и вдохновенный творческий труд позволили Вам добиться высокого профессионального признания, стать одним из наиболее авторитетных специалистов в сфере музейного дела – как в нашей стране, так и за её пределами", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также отметил плодотворную работу Трегуловой на посту руководителя Третьяковки и большой личный вклад в укрепление традиций просвещения и подвижнического служения искусству.

 

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Вестник Кавказа

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