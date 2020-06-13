Нурмагомедов может сразиться с Гэтжи в Абу-Даби

Бой между действующим чемпионом UFC в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и временным чемпионом промоушена, американцем Джастином Гэтжи может пройти в Абу-Даби.

Поединок должен стать главным событием турнира UFC 253, который планируется провести в Абу-Даби после завершения проекта "Бойцовский остров", утверждает портал MMA Fighting.

Ранее на этой неделе UFC объявил, что в июле пройдут четыре турнира на "Бойцовском острове", который будет располагаться в Абу-Даби.

Напомним, в ночь с 9 на 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) Джастин Гэтжи одолел Тони Фергюсона в бою за титул временного чемпиона в легком весе. Встреча завершилась победой Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде. Позднее президент UFC Дана Уайт сообщил, что в сентябре 2020 года планируется провести поединок между Гэтжи и Хабибом Нурмагомедовым.