Армения побила рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеобращении в Facebook, что в стране зафиксировано рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19.

По его словам, накануне в республике зарегистрировали 723 новых случая. "Шесть человек скончались, 442 излечились", - добавил глава правительства.

Он также в очередной раз обратил внимание на то, что проблемой Армении остается невыполнение гражданами противоэпидемических правил, передает РИА Новости.

Напомним, для борьбы с распространением коронавируса в Армении с 16 марта по 13 июня было объявлено чрезвычайное положение. На прошлой неделе режим ЧП был продлен до 13 июля. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 16 004 случая заражения коронавирусом. Побороли болезнь 6081 человек, умерли - 264.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались.