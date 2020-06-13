Армения побила рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в видеобращении в Facebook, что в стране зафиксировано рекордное число выявленных случаев заражения коронавирусом Covid-19.
По его словам, накануне в республике зарегистрировали 723 новых случая. "Шесть человек скончались, 442 излечились", - добавил глава правительства.
Он также в очередной раз обратил внимание на то, что проблемой Армении остается невыполнение гражданами противоэпидемических правил, передает РИА Новости.
Напомним, для борьбы с распространением коронавируса в Армении с 16 марта по 13 июня было объявлено чрезвычайное положение. На прошлой неделе режим ЧП был продлен до 13 июля. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 16 004 случая заражения коронавирусом. Побороли болезнь 6081 человек, умерли - 264.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 7,6 млн, из них более 425 тыс человек скончались.
Вестник Кавказа
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