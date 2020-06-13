5 событий, вошедших в историю 13 июня

- В 1918 году в ночь на 13 июня Великий князь Михаил Александрович Романов вместе с секретарем Николаем Жонсоном был похищен и расстрелян вблизи заводского поселка Мотовилиха. Организаторами и непосредственными участниками преступления стали начальник пермской милиции Василий Иванченко и член ВЦИК, председатель Мотовилихинского районного комитета партии Гавриил Мясников. Это убийство положило начало расправам над царской семьей.

- В 1942 году президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании Управления стратегических служб, позже ставшего Центральным разведывательным управлением (ЦРУ). В его задачи входили сбор и анализ стратегической информации, а также планирование и проведение специальных операций в любой точке планеты. Руководителем Управления стратегических служб был назначен генерал-майор Уильям Джозеф Донован.

- В 1955 году в Якутии был обнаружен самый большой в мире алмазный карьер – кимберлитовая трубка "Мир". Она была открыта по прогнозной карте, составленной геологом Натальей Кинд, геологами Амакинской экспедиции Юрием Хабардиным, Екатериной Елагиной и Владимиром Авдеенко. За открытие трубки "Мир" Хабардин удостоен Ленинской премии, Елагина была награждена почетной грамотой и дипломом "Первооткрыватель месторождения", а также стала почетным гражданином Мирного.

- В 1966 году Римско-Католическая Церковь отменила на II Ватиканском Соборе Индекс запрещенных книг, введенный Папой Павлом IV в 1557 году. "Индекс запрещенных книг" (Index librorum prohibitorum) – это список публикаций, которые были запрещены к чтению Римско-каталической церковью под угрозой отлучения. Некоторые издания Списка содержали также указания Церкви по поводу чтения, продажи и цензуры книг. Официальной целью составления этого Индекса было ограждение веры и нравственности от посягательств и богословских ошибок

- В 2009 году в Тегеране вспыхнули самые массовые беспорядки за последние 30 лет. Это произошло после того, как ЦИК Ирана объявил о победе действующего президента Махмуда Ахмадинеджада на президентских выборах. Согласно официальным данным, он получил более 62% голосов, а его главный соперник - Мир-Хосейн Мусави – только 34%. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов. После объявления результатов в Тегеране и ряде других городов Исламской Республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией. По официальной версии властей Ирана, жертвами насилия стали примерно 30 человек и несколько сотен получили ранения. Члены некоторых оппозиционных партий были арестованы.