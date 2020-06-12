Во всем мире коронавирусом заразились 953 сотрудника ООН, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Всего в ООН, по данным на вчера, было 953 (случая заболевания коронавирусом – прим ред)", - сказал Дюжаррик.

По его словам, значительное число заболевших - среди сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) - 187 миротворцев заболели, из них двое скончались. Выздоровели 45 человек, передает РИА Новости.