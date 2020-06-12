СМИ: Турция создаст две базы в Ливии

Турция планирует создать две постоянные военные базы на территории Ливии, сообщают СМИ со ссылкой на военные источники.

Правительство национального согласия Ливии рассматривает вопрос о предоставлении Турции авиабазы Аль-Ватия, где Анкара планирует развернуть системы ПВО и боевые беспилотники. Вторая база может быть создана в порту Мисрата, где будут дислоцированы корабли ВМС Турции.

Уточняется, что Турция может стать совладелицей компаний по добыче нефти с морских месторождений в исключительной экономической зоне Ливии, присутствие турецких военных кораблей необходимо для обеспечения безопасности буровых работ. Кроме того, Турция считает целесообразным присутствие своих ВМС в этом регионе из-за обострения отношений с Грецией, передает РИА Новости.