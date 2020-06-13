Вашингтон продолжает давить на Тбилиси

Члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США призвали администрацию США ввести санкции против председателя правящей "Грузинской мечты" олигарха Бидзины Иванишвили. С такой инициативой выступила самая крупная внутрипартийная фракция в Палате представителей Конгресса – Republican Study Committee (RSC). В отчете, посвященном глобальным угрозам, изрядное место уделено России. Примерно столько же Ирану и Китаю. Именно эти три державы авторами доклада (а это 13 конгрессменов) указаны, как опаснейшие враги США, открыто работающие против национальных интересов Штатов, а стало быть…

Стало быть, санкции нужно против них ужесточать, вводить новые, играть на опережение и т.д. Среди конкретных персон, против которых надо начать немедленно действовать, Бидзина Иванишвили, коего конгрессмены считают близким союзником президента РФ Владимира Путина, который работает ради дестабилизации ситуации в Грузии.

120 страниц об угрозах США. Хвала Всевышнему - документ носит рекомендательный характер. Если бы он был обязателен к исполнению – войны не миновать. Надо надеяться, рекомендован он людям более умным, чем сами авторы, не столь одержимым, в частности, галлюцинациями о стараниях Иванишвили дестабилизировать ситуацию в Грузии в угоду Владимиру Путину или по его заданию. Олигарха можно обвинить во многом, но только не в этом. С первого дня смещения чересчур темпераментного взрывного "Национального движения" и его лидера Михаила Саакашвили Иванишвили пытался "успокоить" перебудораженную, взвинченную, нервно истощенную многолетним правлением "националов" Грузию. За это, за совсем уж седативную линию Иванишвили не раз подвергался острой критике внутри страны, а оппоненты его осторожность и умеренность приравняли к желанию не делать ничего, что не относится к личному бизнесу.

Это не первый американский "наезд" на Тбилиси в преддверии парламентских выборов осенью нынешнего года. Очевидно, что бывшая партия власти "Национальное движение" со своим неформальным лидером Михаилом Саакашвили пустилась во все тяжкие ради возвращения во власть и по полной реанимировала свои связи с американским политическим истеблишментом. Не так давно сенаторы и конгрессмены бомбардировали правительство Грузии с требованием пойти на уступки оппозиции по вопросам схемы выборов в парламент – уменьшения числа мажоритарных депутатов в пользу депутатов по партийным спискам и освобождения политзаключенных, под которыми подразумевались проворовавшийся бывший мэр Тбилиси и экс-министр обороны, год назад активно участвовавший в выступлениях перед зданием парламента и провоцировавший участников акции на его захват. Но и этого оказалось мало. Спустя некоторое время группа конгрессменов и сенаторов обратилась к госсекретарю США Майклу Помпео и секретарю Казначейства США Стивену Мнучину с письмом, в котором выразили обеспокоенность по поводу ухудшения госуправления в Грузии, ущемления американского бизнеса, активизации иранского бизнеса в этой стране в обход американских санкций, и опять же связями Иванишвили с Москвой.

В обращении особое внимание было уделено истории американских компаний Frontera Resources и Conti Group, которых, по мнению авторов письма, власти Грузии выдавили из страны, вероятно, по геополитическим соображениям. Frontera с середины 1990-х безуспешно искала в Грузии нефть и газ. В прошлом году ее финансовое положение, похоже, пошатнулось, потому что начались задержки с зарплатами и массовое увольнение сотрудников. Власти Грузии посчитали происходящее нарушением контракта и через международный арбитраж добились его расторжения. А Conti Group участвовала в проекте строительства глубоководного порта в Анаклия. У ее грузинского партнера ТВС-банка возникли сложности – в ходе проверки была выявлена незаконная финансовая операция 10-летней давности. В результате передряг сменилось руководство банка, а власти страны к тому времени, не получившие подтверждения о финансовой состоятельности будущих строителей порта в Анаклия, решили сменить грузинского участника проекта. Тогда из него вышла и Conti Group.

Однако у авторов письма Майклу Помпео, некоторые из которых, по данным Тбилиси, являются официальными лоббистами американских компаний, свое видение. В письме говорится, что действия грузинской стороны продиктованы геополитическими интересами России, и Иванишвили сделал все, чтобы сохранить зависимость Грузии от России, поскольку американские компании занимались именно этим – вытаскивали Грузию из российского энергетического ярма и привязанности к российским портам.

Каким боком Грузия привязана к российским портам при полузагруженных своих Поти и Батуми – не понять. Как Frontera, не нашедшая за 20 лет работы в Грузии мало-мальски интересных нефтегазовых месторождений, собиралась обеспечить энергетическую независимость от России - тоже самое. Другое дело, что Грузия с определенного времени энергетически не зависит от России, покупая необходимый газ у Азербайджана, но авторам, похоже, невдомек. Задача у них другая.

Кстати, Conti Group отказалась комментировать жалобу сенаторов госсекретарю на грузинскую власть. Зато Frontera, которая по решению Стокгольмского арбитражного суда должна покинуть Грузию и за нарушение обязательств выплатить ей несколько десятков тысяч долларов тоже отметилась письмом – премьер-министру Гиоргию Гахария. Пересказывать его нет смысла, суть же его в высокомерном совете – одуматься, чтобы не нажить себе больших неприятностей.

Ситуация однако для властей Грузии неприятная. Американские политики в своих письмах и рекомендациях употребляют формулировку "геостратегические национальные интересы США диктуют…" Известно, что только звучат тезисы о защите и укреплении национальных интересов, то могут последовать и действия. И отнюдь не случайно главный куратор реформ в Украине, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на недавний вопрос о событиях на родине, гневно обрывавший журналиста словами, что он очень занят и ему не до Тбилиси, теперь на аналогичный вопрос ответил, что осенью во время парламентских выборов он будет на передовой. МИД Грузии тут же вызвал посла Украины для пояснений – почему украинский чиновник Саакашвили вмешивается во внутренние дела бывшей родины. Но что посол? В таких случаях замечания хозяев "принимаются к сведению и передаются в МИД".