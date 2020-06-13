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Вашингтон продолжает давить на Тбилиси

Конгрессмены призывают действовать против Бидзины Иванишвили, коего считают близким союзником президента РФ
Конгрессмены призывают действовать против Бидзины Иванишвили, коего считают близким союзником президента РФ

Члены Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США призвали администрацию США ввести санкции против председателя правящей "Грузинской мечты" олигарха Бидзины Иванишвили. С такой инициативой выступила самая крупная внутрипартийная фракция в Палате представителей Конгресса – Republican Study Committee (RSC). В отчете, посвященном глобальным угрозам, изрядное место уделено России. Примерно столько же Ирану и Китаю. Именно эти три державы авторами доклада (а это 13 конгрессменов) указаны, как опаснейшие враги США, открыто работающие против национальных интересов Штатов, а стало быть…

Стало быть, санкции нужно против них ужесточать, вводить новые, играть на опережение и т.д. Среди конкретных персон, против которых надо начать немедленно действовать, Бидзина Иванишвили, коего  конгрессмены считают близким союзником президента РФ Владимира Путина, который работает ради дестабилизации ситуации в Грузии.

120 страниц об угрозах США. Хвала Всевышнему - документ носит рекомендательный характер. Если бы он был обязателен к исполнению – войны не миновать. Надо надеяться, рекомендован он людям более умным, чем сами авторы, не столь одержимым, в частности, галлюцинациями о стараниях Иванишвили дестабилизировать ситуацию в Грузии в угоду Владимиру Путину или по его заданию. Олигарха можно обвинить во многом, но только не в этом. С первого дня смещения чересчур темпераментного взрывного "Национального движения" и его лидера Михаила Саакашвили Иванишвили пытался "успокоить" перебудораженную, взвинченную, нервно истощенную многолетним правлением "националов" Грузию. За это, за совсем уж седативную линию Иванишвили не раз подвергался острой критике внутри страны, а оппоненты его осторожность и умеренность приравняли к желанию не делать ничего, что не относится к личному бизнесу.

Это не первый американский "наезд" на Тбилиси в преддверии парламентских выборов осенью нынешнего года. Очевидно, что бывшая партия власти "Национальное движение" со своим неформальным лидером Михаилом Саакашвили пустилась во все тяжкие ради возвращения во власть и по полной реанимировала свои связи с американским политическим истеблишментом. Не так давно сенаторы и конгрессмены бомбардировали правительство Грузии с требованием пойти на уступки оппозиции по вопросам схемы выборов в парламент – уменьшения числа мажоритарных депутатов в пользу депутатов по партийным спискам и освобождения политзаключенных, под которыми подразумевались проворовавшийся бывший мэр Тбилиси и экс-министр обороны, год назад активно участвовавший в выступлениях перед зданием парламента и провоцировавший участников акции на его захват. Но и этого оказалось мало. Спустя некоторое время группа конгрессменов и сенаторов обратилась к госсекретарю США Майклу Помпео и секретарю Казначейства США Стивену Мнучину с письмом, в котором выразили обеспокоенность по поводу ухудшения госуправления в Грузии, ущемления американского бизнеса, активизации иранского бизнеса в этой стране в обход американских санкций, и опять же связями Иванишвили с Москвой.

В обращении особое внимание было уделено истории американских компаний Frontera Resources и Conti Group, которых, по мнению авторов письма, власти Грузии выдавили из страны, вероятно, по геополитическим соображениям. Frontera с середины 1990-х безуспешно искала в Грузии нефть и газ. В прошлом году ее финансовое положение, похоже, пошатнулось, потому что начались задержки с зарплатами и массовое увольнение сотрудников. Власти Грузии посчитали происходящее нарушением контракта и через международный арбитраж добились его расторжения. А Conti Group участвовала в проекте строительства глубоководного порта в Анаклия. У ее грузинского партнера ТВС-банка возникли сложности – в ходе проверки была выявлена незаконная финансовая операция 10-летней давности. В результате передряг сменилось руководство банка, а власти страны к тому времени, не получившие подтверждения о финансовой состоятельности будущих строителей порта в Анаклия, решили сменить грузинского участника проекта. Тогда из него вышла и Conti Group.

Однако у авторов письма Майклу Помпео, некоторые из которых, по данным Тбилиси, являются официальными лоббистами американских компаний, свое видение. В письме говорится, что действия грузинской стороны продиктованы геополитическими интересами России, и Иванишвили сделал все, чтобы сохранить зависимость Грузии от России, поскольку американские компании занимались именно этим – вытаскивали Грузию из российского энергетического ярма и привязанности к российским портам.

Каким боком Грузия привязана к российским портам при полузагруженных своих Поти и Батуми – не понять. Как Frontera, не нашедшая за 20 лет работы в Грузии мало-мальски интересных нефтегазовых месторождений, собиралась обеспечить энергетическую независимость от России  - тоже самое. Другое дело, что Грузия с определенного времени энергетически не зависит от России, покупая необходимый газ у Азербайджана, но авторам, похоже, невдомек. Задача у них другая.

Кстати, Conti Group отказалась комментировать жалобу сенаторов госсекретарю на грузинскую власть. Зато Frontera, которая по решению Стокгольмского арбитражного суда должна покинуть Грузию и за нарушение обязательств выплатить ей несколько десятков тысяч долларов тоже отметилась письмом – премьер-министру Гиоргию Гахария. Пересказывать его нет смысла, суть же его в высокомерном совете – одуматься, чтобы не нажить себе больших неприятностей.

Ситуация однако для властей Грузии неприятная. Американские политики в своих письмах и рекомендациях употребляют формулировку "геостратегические национальные интересы США диктуют…" Известно, что только звучат тезисы о защите и укреплении национальных интересов, то могут последовать и действия. И отнюдь не случайно главный куратор реформ в Украине, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на недавний вопрос о событиях на родине, гневно обрывавший журналиста словами, что он очень занят и ему не до Тбилиси, теперь на аналогичный вопрос ответил, что осенью во время парламентских выборов он будет на передовой. МИД Грузии тут же вызвал посла Украины для пояснений – почему украинский чиновник Саакашвили вмешивается во внутренние дела бывшей родины. Но что посол? В таких случаях замечания хозяев "принимаются к сведению и передаются в МИД".

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Вестник Кавказа

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