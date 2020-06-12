Казахстан планирует привлечь на внешних рынках $989 млн

Минфин Казахстана рассчитывает привлечь до 2 трлн тенге, или $4,9 млрд заимствований с внутреннего рынка, а также еще 400 млрд, или $989 млн - на внешних рынках. Об этом на брифинге заявил глава ведомства Ерулан Жамаубаев.

"Дефицит республиканского бюджета на текущий год составляет 2,4 трлн тенге. И данный дефицит нужно будет профинансировать за счет заимствований", - отметил он.

При этом Жамаубаев уточнил, что из внешних рынков в первую очередь подразумевается российский.

"Сейчас более привлекательным для нас является внутренний рынок Казахстана и рынок российского рубля. Поскольку российский рубль более коррелирует с курсом казахстанского тенге. Поэтому для нас более привлекательным является российский рынок. При необходимости мы будем выходить... В целом, переговоры ведутся", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что основное заимствование будет в тенге, передает Спутник-Казахстан.