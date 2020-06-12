ОАЭ: Аннексия палестинской территории разрушит надежды на сближение Израиля с арабским миром

Израиль в течение ближайшего месяца-двух намерен аннексировать 30% территории Западного берега реки Иордан. Многие мировые политики уже предостерегли Израиль от этого шага. В частности государственный министр, посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф Аль-Утейба в статье для крупнейшей ежедневной израильской газеты "Едиот ахронот" написал, что аннексия палестинской территории разрушит надежды на сближение между Израилем и арабским миром.

Middle East Monitor в материале Annexation would destroy Israel-Arab normalisation efforts, warns UAE, цитируя Аль-Утейбу пишет, что ОАЭ сыграли ключевую роль в недавнем сближении Израиля с арабским миром, но все усилия будут сведены на нет запланированной в июле аннексией. ”Односторонний и незаконный захват палестинской земли противоречит международному консенсусу по вопросу о праве палестинцев на самоопределение”, - считает Аль-Утейба, предупреждая, что ”аннексия вызовет ударную волну в регионе, особенно в Иордании, стабильность которой, часто воспринимающаяся как данность, идет на пользу всем и особенно Израилю”.

В своей статье Аль-Утейба, один из немногих арабских лидеров, поддерживающих ”мирный план” президента США Дональда Трампа, сказал, что ОАЭ долгое время ”способствовали сотрудничеству и прекращению конфликтов, руководствуясь принципом пряника, а не кнута с учетом коллективных интересов всех сторон”. Он напомнил, что Абу-Даби включил ”Хезболлу” в список террористических организаций и осудил ХАМАС, подчеркнув тем самым, что ОАЭ сыграли серьезную роль в достижении мира.

”Мы проводим тихую дипломатию и посылаем публичные сигналы, чтобы помочь изменить динамику и продвигать возможное урегулирование”, - добавил посол, прежде чем предупредить, что дальнейшее незаконное поглощение палестинской территории ”безусловно и немедленно разрушит стремление Израиля к усилению безопасности, а также негативно скажется на экономических и культурных связях с арабским миром и ОАЭ”.

Критики сближения Израиля и государства Персидского залива предупреждают об опасности стремления к нормализации отношений с Израилем до того, как он согласится прекратить оккупацию Палестины и будет соблюдать международное право. Палестинцы рассматривают принятие Израиля на Ближнем Востоке как награду за мир и готовность соблюдать международное право, чтобы положить конец конфликту. Предложение нормализации отношений без мира подрывает формулу и посылает опасное сообщение, утверждают палестинцы.

Аль-Утейба предположил, что сближение Израиля с ОАЭ в последние годы могло быть ошибкой. Он пояснил, что ”нормальные” отношения с Израилем, к которым стремится Тель-Авив, не включают аннексию. ”Аннексия является ошибочной провокацией, - пишет Аль-Утейба. - Продолжение разговоров о нормализации может оказаться несбыточной мечтой с точки зрения улучшения отношений с арабскими государствами”.

”Аннексия также укрепит арабские взгляды в отношении Израиля именно тогда, когда инициативы Эмиратов открыли пространство для культурного обмена и более глубокого понимания Израиля и иудаизма, - продолжил Аль-Утейба. - ОАЭ призывают израильтян задуматься о возможности более открытых и стабильных связей. Мы также призываем к этому жителей эмиратов и арабов в целом”.

В последние несколько недель мировые лидеры активно осуждают решение Израиля об аннексии. Американские политики предприняли беспрецедентный шаг, сигнализируя о том, что два столпа отношений США с Израилем, безопасность Америки и двухпартийная поддержка Израиля на Капитолийском холме, будут поставлены под угрозу.