В Турции коронавирусом заболели еще 1195 человек

В Турции за сутки число выявленных случаев коронавируса выросло на 1195, общее число зараженных достигло 175 218, скончались 15 человек. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1195 новых случаев, всего заразившихся - 175 218. Мы потеряли сегодня 15 пациентов, всего умерших - 4778. Вылечились сегодня 1242 пациента, всего - 149 102", - приводит РИА Новости слова главы турецкого здравоохранительного ведомства.