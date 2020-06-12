На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина нашли коронавирус

Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, сообщают местные СМИ со ссылкой на управляющего рынка.

"Результаты этой выборочной проверки мы получили сегодня утром. Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось) был поставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь", — сообщил управляющий рынком "Синьфади".

По его словам, в настоящее время тесты на наличие коронавируса у девяти человек, которые имели отношение к импортированной рыбе, пока отрицательные, их всех поместили на карантин.

При этом на образцах, взятых с предметов, где была говядина, баранина, свинина, овощи и фрукты, вирус не обнаружен.

Сейчас на рынке введен первый наивысший уровень реагирования, залы с говядиной, бараниной и морепродуктами временно закрылись. Фруктовый и овощной залы будут работать в нормальном режиме, передает РИА Новости.