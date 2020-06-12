Экс-прокурора Кахетии оправдали в убийстве генерала

В Рустави суд оправдал экс-прокурора Кахетии Георгия Чантурию, который обвинялся в убийстве генерала Сосо Кутателадзе.

Но по второй предъявленной статье - за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, суд приговорил Чантурия к шести годам тюремного заключения.

"Мы еще с тех пор заявляли, что Георгий Чантурия не совершал это преступление и что прокуратура и МВД пыталась доказать его вину путем сфабрикованных доказательств. Принятое судом решение в этой части очень важно для стороны защиты. Это было тяжелейшее обвинения, и оправдание Чантурия - законное решение суда", - заявил адвокат Бека Басилая.

По его словам, обвинительный приговор городского суда в части оружия сторона защиты обжалует в Апелляционном суде.

В свою очередь, оспорить решение суда по обвинению в убийстве планирует прокуратура как сторона обвинения. По словам прокурора Левана Джалагания, в деле присутствуют доказательства, которые указывает на то, что Кутателадзе был убит именно Чантурией, передает Спутник-Грузия.

Генерал Кутателадзе был найден мертвым в рабочем кабинете на "Стамбульском рынке" в городе Рустави 15 января 2018 года. Он был совладельцем этого рынка. Через несколько дней в рамках этого дела полиция задержала Чантурия за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, однако через 40 часов его освободили, не предъявив обвинений. Повторно его задержали 8 августа 2018 года, обвинив на этот раз в умышленном убийстве.