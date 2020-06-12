Трамп: если я не выиграю выборы, то найду, чем заняться

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на президентских выборах в ноябре признает свое поражение и найдет себе применение.

Он критически оценил действия бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. "Конечно, если я не выиграю, то я не выиграю. Ну, буду двигаться дальше и займусь другими вещами", - заявил американский лидер.

Трамп считает, что "для страны будет очень печально", если Байден победит на выборах, передает ТАСС.

Байден ранее заручился достаточным числом голосов делегатов для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре. Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах. 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.