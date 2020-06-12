На Ставрополье ветер перевернул более десяти машин

В Ставропольском крае шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду повредил кровлю домов, нарушил электроснабжение и опрокинул девять "ГАЗелей" и две фуры. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"В Андроповском районе была повреждена кровля двухэтажного четырехквартирного жилого дома, в котором проживают 10 человек, из них четверо детей, в Минеральных Водах произошло отключение электроэнергии. Ориентировочно в зоне отключения 3,9 тыс человек", - сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По данным ГУ МЧС, также произошло частичное отключение электроэнергии в селе Гражданском, селе Ульяновка, поселке Ленинском, станице Суворовской. "Всего в зоне отключения 7 040 человек, из них 2240 детей", - отметили в пресс-службе.

По уточненным данным, в Андроповском районе на автодороге "Кавказ" в 40 километрах от Минеральных Вод в результате сильного порывистого ветра, произошло опрокидывание девяти грузовых "ГАЗелей" и двух фур.

Уточняется, что в Андроповском районе в селе Курсавка в угол трехэтажного жилого дома ударила молния, в результате чего в квартире на третьем этаже произошло короткое замыкание. Возгорания не последовало, передает РИА Новости.