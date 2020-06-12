В мире коронавирусом заражены более 7,4 млн человек

В мире количество случаев заражения коронавирусом превысило 7,4 млн, вирус унес более 418 тыс жизней, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным организации, за сутки зарегистрировано 136 572 случая заболевания новым типом коронавируса, умерли 4925. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 7 410 510, количество летальных исходов - 418 294. Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 3 560 591, передает РИА Новости.