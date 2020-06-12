В Тбилиси горят четыре жилых дома

В Тбилиси возле Центрального вокзала на улице Махалдиани 15 автомобилей и 70 пожарных-спасателей пытаются потушить огонь, охвативший четыре жилых дома. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

На данный момент пожар локализован, спасатели пытаются ликвидировать все очаги возгорания. Сколько площади сгорело пока не установлено, как и причина пожара. Была опасность распространения пожара на более обширную территорию, но в результате быстрого реагирования пожарных опасность была полностью устранена.

В результате пожара никто не пострадал, передает Спутник-Грузия.