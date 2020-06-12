Тегеран отверг доклад ООН о происхождении атаковавших саудовские НПЗ ракет

МИД Ирана отверг доклад секретариата ООН, в котором упоминаются иранские ракеты для атак в Саудовской Аравии.

"Иран, отвергая утверждения секретариата ООН, считает, что они сделаны под давлением американского и саудовского режимов и глубоко обеспокоен использованием секретариата в качестве инструмента для политических целей", - сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

Ранее СМИ со ссылкой на доклад генсека ООН Антониу Гутерреша сообщили, что крылатые ракеты, применявшиеся для атак на объекты госнефтекомпании Saudi Aramco и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, были "иранского происхождения", передает РИА Новости.