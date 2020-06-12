Во Франции загорелась атомная подлодка

Во Франции на военно-морской базе в Тулоне произошел пожар на атомной подводной лодке, сообщает Морская префектура Средиземноморья.

Инцидент произошел на подлодке Perle, относящейся к классу "Рюби" (Rubis). Она была заложена в 1987-м, а введена в эксплуатацию в 1993 году. С января 2020 года субмарина находилась в Тулоне на техобслуживании. В результате пожара никто не пострадал.

"Дым, вызванный пожаром на Perle, не радиоактивен. Никакого ядерного топлива на борту нет. Напоминаем, что на всей территории Франции установлены датчики, способные зафиксировать любую аномалию, связанную с радиоактивностью", - подчеркнули в ведомстве.

В борьбе с огнем приняли участие местные пожарные расчеты, а также прибывшие им на подмогу коллеги из Марселя, передает РИА Новости.