"Победа" распродает билеты на июль

Лоукостер "Победа" начал распродажу билетов на июль, сообщается в рассылке компании для пассажиров.

"Победа" начинает большую распродажу билетов на июль", - говорится в сообщении. Как уточняется, билеты будут стоить от 999 рублей.

По словам источника в авиакомпании, стоимость билетов в июле будет в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года, передает РИА Новости.

Напомним, 31 мая "Победа" возобновила полеты после двухмесячного перерыва из-за COVID-19. В летнем расписании лоукостер планирует летать по 83 направлениям.