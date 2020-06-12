Анкара обвинила Twitter в предвзятости

Анкара после блокировки более 7 тыс учетных записей в Twitter обвинила социальную сеть в том, что она является пропагандистской машиной.

"Это еще раз продемонстрировало, что Twitter - не просто социальная медиа-компания, а пропагандистская машина с определенными политическими и идеологическими наклонностями", - заявил глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, утверждения о том, что это были поддельные учетные записи, предназначенные для поддержки президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана и находившиеся под контролем турецких властей, не соответствуют действительности.

"Мы хотели бы напомнить компании о возможной судьбе ряда организаций, которые пытались предпринять подобные шаги в прошлом", - приводит РИА Новости слова Алтуна.