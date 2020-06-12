Минздрав РФ: говорить об отмене мер по COVID-19 в регионах пока рано

Сейчас преждевременно говорить о полной отмене мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции во всех регионах России. Уверенность в этом выразил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Министр констатировал, что в настоящее время отмечается спокойная ситуация в 21 регионе, однако в остальных течение эпидемического процесса продолжается на разных стадиях.

По его словам, в целом в России "ситуация управляемая", но нужно прислушиваться к рекомендациям оперативных штабов каждого региона, передает РИА Новости.