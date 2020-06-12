ЛУЧШЕДОМА » Новости

Минздрав РФ: говорить об отмене мер по COVID-19 в регионах пока рано

Минздрав РФ: говорить об отмене мер по COVID-19 в регионах пока рано

Сейчас преждевременно говорить о полной отмене мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции во всех регионах России. Уверенность в этом выразил глава Министерства здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Министр констатировал, что в настоящее время отмечается спокойная ситуация в 21 регионе, однако в остальных течение эпидемического процесса продолжается на разных стадиях.

По его словам, в целом в России "ситуация управляемая", но нужно прислушиваться к рекомендациям оперативных штабов каждого региона, передает РИА Новости.

2615 просмотров




Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!