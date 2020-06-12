Мир поздравил Россию с 30-летием

Мировые лидеры поздравили россиян и главу российского государства Владимира Путина с Днем России.

Одним из первых пришло поздравление от президента Азербайджана Ильхама Алиева. "Российская Федерация уверенно идет по пути развития, прогресса и преобразований в общественно-политической, социально-экономической и других сферах. Активный внешнеполитический курс является надежной основой для усиления позиции Вашей страны на мировой арене", - подчеркнул Ильхам Алиев.

"С большим удовлетворением хочу отметить высокий уровень отношений между Азербайджаном и Россией. Многовековые традиции дружбы, добрососедства и взаимоподдержки между нашими народами составляют прочный фундамент для дальнейшего развития и углубления азербайджано-российского многопланового взаимодействия и стратегического партнерства", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте президента Азербайджана.

"Успешная реализация всего спектра задач, стоящих на повестке двусторонних отношений, откроет новые возможности для расширения взаимовыгодного и полномасштабного сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул глава республики.

Кроме того, азербайджанский лидер выразил солидарность народа Азербайджана с народом России в период преодоления последствий пандемии коронавируса и пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, успехов, a всем россиянам – процветания и благополучия.

В свою очередь, президент Беларуси Александр Лукашенко в поздравительном послании, в первую очередь подчеркнул, что страна с большим уважением относится к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, а конструктивный двусторонний диалог способствует упрочению стабильности в регионе.

"Этот день символизирует мощь и величие российского государства, гордость за его многовековую историю, богатую культуру и традиции. С большим уважением в Беларуси относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей России, обеспечении достойного качества жизни людей и роста их благосостояния", - говорится в поздравительном послании Лукашенко.

По его словам, залог нынешних и новых достижений – "вдохновенный и созидательный труд многих поколений россиян, их сплоченность, любовь и преданность Отечеству".

Кроме того, белорусский лидер выразил уверенность, что "конструктивный межгосударственный диалог, основанный на принципах взаимного уважения и поддержки, отвечает коренным интересам жителей двух стран, способствует упрочению стабильности и безопасности в регионе", передает ТАСС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму с поздравлениями своему российскому коллеге. В первую очередь он выразил признательность Путину за работу по укреплению союзничества двух стран.

"Эту знаменательную дату в своей новейшей истории Российская Федерация отмечает как сильная и авторитетная держава, вносящая большую лепту в обеспечение международной стабильности и безопасности, противодействие новым вызовам и угрозам, развитие взаимовыгодного и справедливого сотрудничества между членами мирового сообщества. Твердо следуя разработанному Вами стратегическому курсу, Россия успешно приумножает многовековые традиции государственного строительства, последовательно осуществляет модернизацию всех сфер общественной жизни", - цитирует поздравительную телеграмму ТАСС.

Кроме того, Токаев акцентировал внимание на том, что приверженность россиян идеалам патриотизма и единства, гордость за Родину и стойкая убежденность в светлом будущем служат залогом устойчивого прогресса и благополучия российского государства. "Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за плодотворную работу, направленную на дальнейшее укрепление уз дружбы и союзничества между Казахстаном и Россией", - сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Намерение действовать в интересах укрепления взаимовыгодных отношений России и Молдавии выразил в своем поздравлении президент страны Игорь Додон.

"У молдавско-российских отношений богатая история и также, по моему убеждению, хорошие перспективы для их дальнейшего развития во имя и на благо наших стран и народов. В этом контексте хочу подтвердить готовность к совместным шагам по укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям, представляющим взаимный интерес", - выразил уверенность он. "Отмечаемый сегодня российским народом государственный праздник предоставляет мне приятную возможность подчеркнуть достигнутые Российской Федерацией успехи как в проведении эффективной внутренней политики, так и на международной арене", - указал лидер Молдавии.

Президент Литвы Гитанас Науседа также поздравил президента России с национальным праздником. "Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с тридцатой годовщиной Дня России", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента Литвы. Также президент Литвы пожелал "всем россиянам здоровья, мира, процветания и благополучия".

От имени президента США и американского народа россиян с Днем России поздравил посол США в РФ Джон Салливан. В поздравлении он особо отметил, что Соединенные Штаты подтверждают готовность к сотрудничеству с Россией.

"В годовщину 30-летия независимости России мы вновь подтверждаем наше желание сотрудничать с народом России во имя мирной и процветающей жизни для всех наших граждан", - приводит ТАСС слова поздравления дипломата, размещенного на странице в Twitter посольства США в РФ.

Джон Салливан заявил, что раньше оба государства объединяли усилия в моменты, "когда нужно было противостоять критическим вызовам". В пример он привел события Второй мировой войны. "Сегодня, когда мировое сообщество отмечает 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, США отдают дань памяти всем тем, кто встал на борьбу с нацизмом и фашизмом, миллионам российских солдат и граждан, которые претерпели огромные страдания и потери", - поведал посол.

"Мы никогда не должны забывать, что именно сотрудничество великих государств положило конец нацистской агрессии в Европе", - подчеркнул он.

Также Салливан выразил надежду, что Россия и США объединятся и сейчас, в момент, когда весь мир преодолевает глобальные вызовы, включая пандемию, "во имя здорового, безопасного и демократического будущего для людей всех стран".

Всех россиян и лидера страны с Днем России поздравил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил приветствие президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь национального праздника", - говорится в сообщении агентства.

В своем послании северокорейский лидер передал теплые поздравления президенту, правительству и народу России от имени правительства и народа КНДР. "Российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам", - указано в поздравительном послании.

Кроме того, Ким Чен Ын поставил акцент на том, что "стремление и желание двух народов к дальнейшему укреплению и развитию давних драгоценных традиций дружбы между КНДР и Россией в соответствии с требованиями новой эпохи".

Также в телеграмме лидера КНДР отмечается, что он "с радостью вспоминает о знаменательной первой встрече в апреле прошлого года с президентом России в прекрасном российском портовом городе Владивостоке". По его словам, совместно достигнутые договоренности "будут реализованы в обязательном порядке, чтобы динамично содействовать развитию стратегических и традиционных отношений дружбы между КНДР и Россией".

"Пользуясь случаем, искренне желаю президенту России здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу - благополучия и процветания", - заключил поздравление Ким Чен Ын.

Президент Ирана Хасан Рухани также поздравил главу российского государства Владимира Путина и россиян с Днем России. "Хотел бы искренне поздравить Ваше Превосходительство и народ Вашей страны с наступлением Дня Российской Федерации", - говорится в поздравительном послании, опубликованном посольством ИРИ в Москве.

По его словам, на протяжении последних лет отношения между странами продолжают развиваться и углубляться в контексте общих интересов, в том числе укреплении стабильности и безопасности в регионе.