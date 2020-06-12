МИД Грузии: Тбилиси не испортит отношения с Киевом из-за Саакашвили

Официальный Тбилиси не допустит, чтобы стратегические отношения с Киевом были испорчены из-за слов и действий экс-президента страны, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Ранее сообщалось, что посол Украины Игорь Долгов был вызван в грузинское внешнеполитическое ведомство.

"Исходя из наших стратегических отношений, мы не допустим, чтобы из-за одного осужденного и разыскиваемого человека [Саакашвили] наше партнерство оказалось под угрозой", -цитирует Залкалиани ТАСС.

Ранее сообщалось, что украинский посол был вызван в МИД в четверг после того, как Саакашвили в Facebook опубликовал видеообращение с призывом ко всем оппозиционным партиям Грузии объединиться на парламентских выборах в октябре этого года. Саакашвили также заверил, что не будет наблюдать за происходящим со стороны, а будет "на передовой".