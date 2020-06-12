В День России на бархане Сарыкум в Дагестане развернули самый большой флаг РФ на Северном Кавказе

В пятницу ко Дню России активисты Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) на бархане Сарыкум в Дагестане провели акцию "Наш флаг", в рамках которой развернули самый большой по площади государственный флаг РФ на территории Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Площадь триколора составляет 1 тыс. кв. м.

"В День России активисты ОНФ в Дагестане развернули на смотровой площадке бархана Сарыкум самое большое на территории СКФО полотно российского флага площадью тысяча квадратных метров. В акции приняли участие свыше 100 человек. Акцию "Наш флаг" поддержали участники штаба помощи "МыВместе", государственный академический ансамбль танца Дагестана "Лезгинка", артисты которого были в национальных костюмах, а также волонтеры-медики, волонтеры конституции, волонтеры Победы, "Молодежка ОНФ", АНО "Социальная сеть" и другие общественные организации", - приводит ТАСС слова пресс-службы дагестанского регионального отделения ОНФ.

На фоне флага России прозвучал гимн страны. "Кроме того, еще накануне государственного праздника активисты ОНФ (в Махачкале) украсили фасады административных зданий, гостиниц и учебных заведений российскими флагами и раздали прохожим ленточки российского триколора. Раздача ленточек продолжается и сегодня", - рассказал представитель ОНФ.