Иран запросил помощь Франции в расшифровке черных ящиков Boeing

Представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Фархад Парвареш сообщил о том, что Тегеран запросил помощь у Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) Франции в расшифровке черных ящиков сбитого под Тегераном украинского самолета Boeing.

"Организация гражданской авиации Ирана недавно обратилась с запросом к BEA о том, что бортовые самописцы должны быть направлены Ираном на территорию BEA во Франции, чтобы они были расшифрованы в присутствии представителей других имеющих отношение к вопросу стран и ИКАО, если BEA имеет возможность это обеспечить", - цитирует ТАСС.

Французское бюро, в свою очередь, данную информацию не подтвердило. Сообщается, что официальный запрос иранской стороны пока получен не был.