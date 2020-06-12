За два месяца заболеваемость коронавирусом в Евросоюзе сократилась на 80%

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес по итогам видеоконференции министров здравоохранения Евросоюза сообщила, что за два месяца количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в ЕС сократилось на 80%.

"По состоянию на 9 июня уровень заболеваемости коронавирусом, количество новых случаев сократилось на 80% по сравнению с ситуацией на 9 апреля. Однако пандемия еще не закончилась, поэтому на следующей неделе Еврокомиссия представит европейскую стратегию по приобретению вакцины, как только она станет доступна", - приводит ТАСС слова еврокомиссара.

Стелла Кириакидес отметила, что Еврокомиссия намерена создать условия, чтобы все страны ЕС "получили равные условия для приобретения вакцины для граждан ЕС". Еврокомиссар рассказала, что в рамках международной видеоконференции доноров по созданию вакцины, которая проходила в мае, ЕС уже смог собрать свыше €8 млрд на финансирование исследований по разработке и тестированию вакцины от коронавируса.