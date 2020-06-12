В Крыму арестованы трое подозреваемых в подготовке теракта

По решению суда в Крыму на два месяца были арестованы трое подозреваемых, один направлен под домашний арест. Ранее им было предъявлено обвинение в подготовке теракта в Симферополе

"Троим фигурантам: Хорошаеву, Лагутину и Куриевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа 2020 года. Подозреваемому Решетниченко была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок", - приводит слова представителя пресс-службы Киевского районного суда Фериды Илимдаровой ТАСС.

Ранее сообщалось, что 10 июня стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Симферополе.