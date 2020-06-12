Армия Грузии закупила винтовки на деньги США

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил о том, что армия страны берет на вооружение винтовку М4.

"Эта покупка была осуществлена в рамках помощи в $22 млн, выделенных США для участия Сил обороны Грузии в операциях сохранения и восстановления мира и безопасности в Ираке в 2006-2007 годах. Мы полностью освоили эти средства, и вместе с винтовкой М4 боевые подразделения получат улучшенную экипировку", - сказал он, выступая в парламенте на "часе министра".

Кроме того, министр поведал о реализации совместного проекта Научно-исследовательского центра "Дельта" и Тбилисского авиационного завода, который подразумевает обновление и ремонт находящихся на балансе Минобороны штурмовиков СУ-25 и ударных вертолетов.

"Развитие военной промышленности – приоритет Минобороны Грузии", - приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.